Hantuchova e Kirilenko vão para a final na Tailândia

Cabeça de chave número 3 do torneio, Hantuchova ganhou neste sábado da taiwanesa Hsieh Su-wei por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. Na outra semifinal, Kirilenko, que é a quarta pré-classificada em Pattaya, derrotou a romena Sorana Cirstea por 2 a 1, com parciais de 6/2, 5/7 e 6/4.

Atual campeã no Torneio de Pattaya, Hantuchova busca neste domingo o bicampeonato, para chegar a cinco títulos na carreira profissional. Kirilenko, por sua vez, já ganhou um total de cinco competições no circuito. No histórico do confronto entre elas, a eslovaca venceu quatro dos seis jogos.