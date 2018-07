Hantuchova faz final do Torneio de Birmingham contra jovem croata

BIRMINGHAM - A final do Torneio de Birmingham, neste domingo, na Inglaterra, será um confronto entre uma tenista veterana e uma novata. Prestes a completar 17 anos - faz aniversário no dia 28 de junho -, a croata Donna Vekic vai desafiar o favoritismo da eslovaca Daniela Hantuchova, que está com 30 anos.

Apesar de ser tão jovem e de ocupar apenas a 89ª colocação do ranking, Vekic já está em sua segunda final no circuito da WTA, após ser vice-campeã do Torneio de Tashkent, em setembro, no Usbequistão. Em Birmingham, ela chegou à decisão ao ganhar neste sábado da eslovaca Magdalena Rybarikova, número 47 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 1/6 e 6/3.

Hantuchova, por sua vez, passou pela norte-americana Alison Riske, que precisou enfrentar uma rodada dupla neste sábado. Antes da semifinal, ela teve que encerrar o jogo contra a alemã Sabine Lisicki, pelas quartas de final, que não pôde ser completado na sexta-feira por causa da falta de luz natural - estava 2 a 2 no terceiro set. Aí, após vencer, caiu diante da eslovaca.

Na semifinal, Hantuchova derrotou Riske, apenas a 167ª colocada do ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/1 e 6/4. Assim, a eslovaca, atualmente a número 60 do mundo, vai em busca do seu sexto título na carreira, em 14 finais já disputadas no circuito da WTA.