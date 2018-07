Hantuchova vence e vai às quartas de final na Tailândia Terceira cabeça de chave do Torneio de Pattaya, a eslovaca Daniela Hantuchova garantiu vaga nesta quinta-feira nas quartas de final da competição realizada na Tailândia. Atual campeão do WTA tailandês, ela avançou ao derrotar a polonesa Urszula Radwanska por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.