Henin bate Jankovic e avança em Stuttgart; Safina cai

Com a vitória, Henin se classificou para disputar a semifinal do Torneio de Stuttgart e aumentou a vantagem no confronto direto com a rival, atual número sete do ranking. Agora ela soma dez triunfos em dez jogos disputados.

Apesar do bom retrospecto diante de Jankovic, Henin começou atrás no placar. Sem ter o saque ameaçado, a sérvia fechou o primeiro set e abriu vantagem na partida. Mas a belga não se abateu e buscou o empate no tie break da segunda parcial, em uma disputa equilibrada.

O jogo precisou ser decidido no terceiro set, onde Henin dominou desde o início. Ela chegou a perder o saque por uma vez, mas impôs três quebras sobre Jankovic e fechou a partida após 2h23min.

Em busca de seu primeiro título, desde seu retorno ao circuito no início deste ano, Henin terá pela frente na semifinal a israelense Shahar Peer, que eliminou a russa Dinara Safina, número três do mundo.

De volta às competições, após se recuperar de uma lesão nas costas, Safina não resistiu ao bom saque de Peer e caiu logo em sua segunda partida em Stuttgart, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Ainda nesta sexta, a australiana Samantha Stosur derrotou a chinesa Na Li por duplo 6/3 e também se garantiu na semifinal. No sábado, ela vai encarar a vencedora do duelo entre a russa Anna Lapushchenkova, que saiu do qualifying, e a checa Lucie Safarova.