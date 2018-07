Henin e Safin são indicados ao Hall da Fama do tênis A belga Justine Henin e o russo Marat Safin estão entre os indicados ao Hall da Fama do tênis, anunciou a organização nesta sexta-feira. A votação será realizada nos próximos meses por ex-jogadores e jornalistas e os escolhidos serão conhecidos no dia 1º de julho.