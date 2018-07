Henin elogia Sharapova e diz que passou por bom teste

"Eu mantive minhas chances de ganhar este torneio. Eu vou dar o meu melhor e me divertir. Foi um teste muito bom", afirmou Henin, que joga em Roland Garros pela primeira vez desde 2007 e vai enfrentar a alemã Samantha Stosur nas oitavas de final.

A tenista belga aproveitou para elogiar o desempenho de Sharapova na partida válida pela terceira rodada do Grand Slam francês. "Este é um grande campeã, e você tem que ter certeza que você não dará chances a ela. Eu realmente a admiro, porque com 5/3 no terceiro set, ela ainda acredita nas suas chances de ganhar o jogo", disse.