Henin vence alemã e avança em Stuttgart

A tenista belga Justine Henin avançou nesta quarta-feira para a segunda rodada do Torneio de Stuttgart, disputado em quadras de saibro e que distribui US$ 700 mil em prêmios (aproximadamente R$ 1 milhão e 200 mil), ao superar a alemã Julia Goerges por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/1.

Sua próxima adversária será a também belga Yanina Wickmayer, cabeça de chave número oito, que derrotou a italiana Francesca Schiavone por 2 sets a 0, com duplo 6/3.

Ainda nesta quarta-feira, a checa Lucie Safarova contou com a sorte para avançar à segunda rodada em Stuttgart. Depois de perder o primeiro set por 6/2, ela vencia o segundo por 3/0 quando Selim Sfar, da Tunísia, sofreu uma contusão e abandonou o confronto. Agora, enfrenta a principal favorita dinamarquesa Caroline Wozniacki.