Hercog surpreende Pennetta e vai à final do Torneio de Palermo

PALERMO - Mesmo sendo a principal favorita ao título e contando com o apoio da torcida, a tenista italiana Flavia Pennetta acabou sendo eliminada na semifinal do Torneio de Palermo, na Itália. No jogo realizado neste sábado, ela perdeu para a eslovena Polona Hercog por 2 sets a 0, com um duplo 6/2.

Depois de eliminar Pennetta, que ocupa o 21º lugar no ranking, Hercog busca neste domingo o título em Palermo. Na final do torneio, ela jogará contra a espanhola Anabel Medina Garrigues, responsável por eliminar a checa Petra Cetkovska, também neste sábado, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.

Essa é a segunda final seguida de Hercog, que foi campeã do Torneio de Bastad, semana passada, na Suécia. Já Anabel Medina Garrigues buscará seu quinto título em Palermo. Mas será a primeira vez desde 2007 que a competição não terá nenhuma tenista italiana na grande decisão.

Bas Gastein. No Torneio de Bad Gastein, na Áustria, as duas finalistas também foram definidas neste sábado. Num dia com programação cheia, por causa da chuva que adiou jogos na sexta-feira, a espanhola Maria Jose Martinez Sanchez e a austríaca Patricia Mayr-Achleitner garantiram vaga na decisão.

As duas finalistas contaram com o cansaço de suas adversárias nas semifinais, que precisaram jogar duas vezes neste sábado - Maria Jose Martinez Sanchez e Patricia Mayr-Achleitner, por sua vez, tiveram a chance de passar pelas quartas de final já na sexta-feira e estavam mais descansadas.

Nas semifinais, Maria Jose Martinez Sanchez derrotou a ucraniana Kateryna Bondarenko por 6/1 e 7/6 (7/5), enquanto Patricia Mayr-Achleitner ganhou da russa Ksenia Pervak com duplo 6/0. Antes, a tenista da Ucrânia bateu a espanhola Laura Pous Tio e a da Rússia venceu a espanhola Carla Suarez Navarro.