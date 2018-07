Hewitt é confirmado na equipe da Austrália na Davis

A equipe da Austrália confirmou nesta sexta-feira a presença do tenista Lleyton Hewitt, ex-número 1 do mundo, no confronto com o Japão, entre os dias 7 e 9 de maio, pelo Zonal Ásia/Oceania da Copa Davis.

Se vencer a equipe japonesa, os australianos se classificarão para os playoffs do Grupo Mundial da competição, que será disputado em setembro. A Austrália lidera o confronto com o Japão na Davis, com 14 vitórias, contra apenas duas derrotas.

Hewitt estará de volta à equipe depois de ficar de fora do duelo com Taiwan, vencido por 5 a 0 no início de março. Na época, o atleta ainda estava se recuperando de uma cirurgia no quadril. Os outros membros do time serão anunciados na terça-feira pelo capitão John Fitzgerald.

O confronto com o Japão será disputado no saibro da Pat Rafter Arena, em Melbourne, na Austrália. Com 28 títulos da Copa Davis, os donos da casa são os grandes favoritos no duelo.