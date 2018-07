Hewitt e Karlovic vencem e farão final em Newport

Lleyton Hewitt e Ivo Karlovic conquistaram neste sábado um lugar na final do Torneio de Newport, ATP 250 norte-americano que fecha essa temporada de grama do circuito profissional. O australiano se garantiu na decisão ao vencer o tenista da casa Jack Sock por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, enquanto o croata superou o australiano Samuel Groth por duplo 6/4.

No confronto deste domingo, Hewitt, ex-líder do ranking mundial e hoje 43º jogador da ATP, buscará o seu 30º título como profissional. Essa será também a 46ª final da carreira do australiano e a terceira consecutiva em Newport. Já Karlovic, hoje na 31ª colocação, buscará apenas o seu sexto título, sendo que foi campeão pela última vez no ano passado, em Bogotá.

O croata, porém, defenderá ampla vantagem diante de Hewitt no histórico do confronto entre os dois. Foram quatro vitórias e uma derrota em cinco duelos com o australiano, que só levou a melhor sobre o rival na edição de 2009 de Roland Garros. E três dos quatro triunfos de Karlovic sobre Hewitt foram na grama, sendo o último deles no Torneio de Queen''s de 2012.