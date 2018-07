Hewitt elimina Haas na primeira rodada em Pequim Lleyton Hewitt se deu melhor no duelo de veteranos com Tommy Haas na primeira rodada do Torneio de Pequim. Nesta segunda-feira, no ATP 500 chinês, o australiano de 32 anos, número 59 do mundo, avançou com a vitória sobre o alemão de 35 anos, 12º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/3, em 1 hora e 42 minutos.