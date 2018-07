Hewitt muda técnico para subir no ranking da ATP Número 1 do tênis australiano, Lleyton Hewitt decidiu unir forças pela segunda vez na sua carreira com o renomado treinador Tony Roche, em um esforço para melhorar a sua situação no ranking da ATP. Dono de dois títulos dos torneios do Grand Slam, Hewitt está treinando após se recuperar de uma lesão e anunciou nesta sexta-feira que vai trabalhar com Roche em 2011.