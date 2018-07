Hewitt vence e vai encarar Djokovic na Austrália Atualmente apenas 181.º do ranking mundial, o australiano Lleyton Hewitt vai ser o adversário do atual número 1 do mundo, Novak Djokovic, nas oitavas de final do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano. Neste sábado, no último jogo do dia na Rod Laver Arena, o tenista da casa, ex-melhor do mundo, superou o canadense Milos Raonic por 3 sets 1, com parciais de 4/6, 6/3, 7/6 (7/5) e 6/3, em três horas e seis minutos de partida.