Hewitt vence em Newport e soma 30º título da carreira

O tenista australiano Lleyton Hewitt disputou neste domingo a sua terceira final seguida no Torneio de Newport, nos Estados Unidos. Dessa vez, porém, teve melhor sorte. Depois de perder nos dois anos anteriores, ele ganhou do croata Ivo Karlovic e somou o 30º título de sua carreira profissional.

Em 2012, Hewitt tinha perdido a final em Newport para o norte-americano John Isner. E na temporada passada, caiu diante do francês Nicolas Mahut. Neste domingo, porém, o veterano australiano de 33 anos ganhou de Karlovic por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (4/7) e 7/6 (7/3), e levou o título.

Número 43 do mundo, Hewitt também somou neste domingo em Newport o seu oitavo título em torneios disputados em quadras de grama - incluindo o de Wimbledon em 2002 -, tornando-se o segundo maior campeão nesta superfície entre os tenistas na ativa, atrás apenas do suíço Roger Federer.

BASTAD

No Torneio de Bastad, na Suécia, o título foi conquistado neste domingo pelo uruguaio Pablo Cuevas, que ganhou do português João Souza por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1. Número 111 do mundo, o tenista de 28 anos foi campeão pela primeira vez no circuito profissional da ATP.

STUTTGART

No Torneio de Stuttgart, na Alemanha, o campeão foi o espanhol Roberto Bautista Agut. Para conquistar seu segundo título na carreira, ele derrotou neste domingo o checo Lukas Rosol por 6/3, 4/6 e 6/2. Número 23 do mundo, já tinha vencido também em Hertogenbosch, no mês passado, na Holanda.