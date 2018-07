Hingis planeja retorno para jogar duplas em Carlsbad Eleita para o Hall da Fama do Tênis, a suíça Martina Hingis planeja abandonar a aposentadoria para retornar às competições ainda neste mês. A ex-número 1 do mundo deve disputar a chave de duplas do Torneio de Carlsbad, nos Estados Unidos, a partir do dia 29.