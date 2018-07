Hingis prioriza duplas e deixa de treinar Lisicki

"Martina e eu decidimos seguir caminhos diferentes em um acordo mútuo. Depois de conquistar o título de duplas em Miami, ela percebeu o desejo de jogar duplas novamente. Desejo muita sorte a ela e talvez possamos jogar algumas partidas de duplas", escreveu a tenista em sua página no Facebook.

A parceria entre elas começou no início do ano, quando começaram a jogar torneios de duplas juntas. Hingis se tornou treinadora de Lisicki, mas viu a tenista priorizar as partidas de simples. Diante do desejo de seguir atuando, a suíça acumulou as funções de técnica e jogadora, tendo Vera Zvonareva como dupla, mas agora decidiu se dedicar exclusivamente ao retorno às quadras.

Ex-líder do ranking mundial, Hingis chegou a se aposentar por duas vezes, sendo a primeira delas em 2002, e depois em 2007, nesta última ocasião após ter sido reprovada em um exame antidoping. Depois deste segundo adeus às quadras, ela retornou ao tênis profissional em julho do ano passado, mas apenas para ser duplista.

Aos 33 anos, a suíça voltou a ter certo sucesso e chegou a conquistar o título do Torneio de Miami, em março, ao lado justamente de Lisicki. Diante dos bons resultados e com o grande passado que tem no tênis, a suíça recebeu um convite para disputar Wimbledon ao lado de Zvonareva.