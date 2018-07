Hocevar conta com desistência para avançar no Equador O brasileiro Ricardo Hocevar contou com a desistência do adversário nesta quarta-feira para avançar às quartas de final do Challenger de Manta, no Equador. No piso duro, o número 7 do Brasil viu o alemão Sebastian Rieschick desistir da partida quando vencia por 6/5 no terceiro set.