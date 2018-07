Holanda confirma zebra e elimina Rússia na Fed Cup Finalista da última edição da Fed Cup, a Rússia foi surpreendentemente eliminada logo na primeira rodada. Neste domingo, a Holanda assegurou a sua classificação às semifinais ao abrir 3 a 0 na série com a vitória de Kiki Bertens, apenas a 106ª colocada no ranking da WTA, por 6/1 e 6/4, sobre Svetlana Kuznetsova, a número 17 do mundo.