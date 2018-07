Holandês derruba Tsonga e vai à semi em Barcelona

Com a vitória, o holandês se credenciou para enfrentar o sueco Robin Soderling na semifinal do torneio. Soderling avançou na competição ao despachar o argentino Eduardo Schwank por 6/2 e 6/3.

Considerado uma das promessas do circuito profissional, De Bakker mostrou consistência no fundo de quadra e dominou a partida desde o início. Venceu o primeiro set sem ter o saque, mas viu o francês reagir na segunda parcial.

Tsonga, porém, não apresentou a conhecida força do seu saque e cometeu muitos erros. Não acertou nenhum ace e ainda cometeu cinco duplas faltas durante toda a partida. Dessa forma, voltou a ser superado no terceiro set e foi eliminado após 2h05min.

O resultado desta sexta marcou o primeiro triunfo de De Bakker, número 67 do mundo, sobre um tenista top 10 e também sua melhor campanha em um torneio ATP 500. Foi ainda a segunda grande vitória do jovem jogador em Barcelona. Antes ele vencera o espanhol Juan Carlos Ferrero, ex-número 1 do mundo.

Nesta temporada, o holandês alcançou as quartas de final no Torneio de Chennai, na Índia, e chegou à segunda rodada do Masters 1000 de Montecarlo, depois de furar o qualifying.

A outra semifinal de Barcelona será um confronto de espanhóis. David Ferrer, que eliminou o brasileiro Thomaz Bellucci, via duelar com Fernando Verdasco, algoz do letão Ernests Gulbis.