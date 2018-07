Holandês desiste e Ferrer vai às quartas de final do Rio Open

David Ferrer contou com o abandono do holandês Thiemo De Bakker para garantir seu lugar nas quartas de final do Rio Open, na noite desta quarta-feira. O espanhol, um dos favoritos ao título, vencia o jogo por 7/6 (10/8) e 2/0, no segundo set, quando o rival desistiu em razão de problemas estomacais.

O abandono trouxe alívio para Ferrer, que vinha tendo dificuldade para superar o 136º do ranking. De Bakker manteve o equilíbrio do jogo durante todo o set inicial e só começou a cair de rendimento no início da segunda parcial. Ele pediu atendimento médico em quadra e anunciou sua desistência.

Nas quartas de final, Ferrer terá pela frente outro grande especialista no saibro. O argentino Juan Monaco avançou na chave ao derrotar o finlandês Jarkko Nieminen por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/4).

Se confirmar o favoritismo, o segundo cabeça de chave do Rio Open poderá cruzar com o brasileiro João Souza, o Feijão, na semifinal. Feijão encara o austríaco Andreas Haider-Maurer nas quartas de final.