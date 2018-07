'Homem de Ferro', Djokovic garante vaga nas semis do Aberto da Austrália

O número um do mundo, que busca se tornar o primeiro tenista a vencer o Aberto da Austrália três vezes seguidas desde a profissionalização do esporte, vinha de um jogo exaustivo no domingo, uma maratona de cinco horas e cinco sets contra o suíço Stanislas Wawrinka, no domingo.

Berdych, quinto cabeça de chave do torneio, parecia confiante. Ele chegou à Melbourne com sua melhor posição numa chave de Grand Slam e tinha passado com tranquilidade nas partidas anteriores. Seu jogo mais longo no torneio havia demorado 2h44min, contra Kevin Anderson.

Se havia alguma chance de ele conquistar a segunda vitória contra o sérvio em sua carreira era nesta terça no Melbourne Park. Djokovic, no entanto, tinha uma outra ideia.

Ele escondeu quaisquer sinais de fadiga e se movimentou por toda a quadra para garantir vaga na semifinal.

"Obviamente não é fácil estar em 100 por cento de sua forma física", disse Djokovic após a vitória, que demorou duas horas e meia.

"Mas depois de uma partida de cinco horas há dois dias, estava bastante convencido que podia me recuperar para esta", acrescentou.

"Me senti bem o suficiente para jogar por mais cinco horas, mas definitivamente não estava pensando nisso... Tentei fazer o trabalho o mais rápido e de forma mais eficiente possível."

"Estava muito feliz com a forma que eu comecei a partida. Muito agressivo lá fora, indo para os golpes, o que não aconteceu contra Wawrinka... Então é uma boa melhora e é bastante encorajador para a próxima partida."