Homem que atacou com faca a atual tenista número 2 do mundo pega 8 anos de prisão

Um tribunal da República Checa condenou um homem, que em dezembro de 2016 atacou com uma faca a atual segunda tenista do ranking mundial, Petra Kvitova, a uma sentença de oito anos de prisão. Radim Zondra vai para a cadeia depois de ter causado sérios ferimentos à jogadora ao agredi-la dentro do apartamento da atleta, na cidade checa de Prostejov.

A promotoria de acusação havia pedido pela aplicação de uma pena de 12 anos de prisão ao agressor, que não assumiu a culpa pelo ocorrido com Kvitova. Ele ainda pode apelar contra a decisão do tribunal.

No trauma sofrido há pouco mais de dois anos, a tenista checa ficou com ferimentos graves na mão esquerda e precisou ser submetida a uma cirurgia, que foi considerada essencial para que ela depois pudesse dar continuidade à carreira no tênis. Por causa do problema, ela também ficou mais de cinco meses em recuperação e sem poder atuar no circuito profissional da WTA.

Duas vezes campeã do Grand Slam de Wimbledon, Kvitova avançou à final do Aberto da Austrália, em janeiro, e tem programado para a noite desta terça-feira um duelo com a australiana Ashleigh Barty pelas quartas de final do Torneio de Miami, nos Estados Unidos.

Ao ser atingida com uma faca, a checa sofreu lesões nos cinco dedos da mão esquerda ao se defender dos ataques do invasor. Naquela ocasião, o episódio foi descrito pela porta-voz da tenista, Karel Tejkal, como uma tentativa de assalto, no qual o agressor também teria levado cerca de 5 mil coroa checas (cerca de R$ 852, pela cotação atual).

Em dezembro de 2016, a polícia checa que investigava o caso revelou que o agressor tinha então 35 anos, 1,80m de altura, pele clara, olhos castanhos e cabelo curto. Ele fugiu do local após o ataque e passou a ser procurado pelas autoridades. E agora, finalmente julgado, acabou sendo condenado a oito anos de prisão.