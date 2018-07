Horacio Zeballos elimina russo e desafia Nadal na semi de Barcelona

No duelo entre as duas principais surpresas do Torneio de Barcelona, um ATP 500 disputado em quadras de saibro, na Espanha, o argentino Horacio Zeballos levou a melhor nesta sexta-feira e superou o russo Karen Khachanov por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1.

Apenas o 84º do ranking da ATP, Zeballos terá um difícil desafio na semifinal. Encara o espanhol Rafael Nadal, que também nesta sexta-feira venceu o sul-coreano Hyeon Chung por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 6/2. O terceiro favorito vem do título em Montecarlo e tenta manter o embalo - em oito jogos, ele ainda não perdeu nenhuma partida no saibro em 2017. No confronto direto, cada um venceu uma partida.

Para surpreender o espanhol, Zeballos tenta manter o bom desempenho apresentado em Barcelona. O argentino já superou dois cabeças de chave da competição - o português João Sousa e o francês Benoit Paire - e tenta repetir o feito neste sábado.

Já o russo Khachanov, 56º do ranking, tinha sido o algoz do brasileiro Thomaz Bellucci na primeira rodada e do belga David Goffin, quinto favorito. A outra semifinal será disputada entre o britânico Andy Murray, número 1 do mundo, e o austríaco Dominic Thiem.