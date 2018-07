Húngara Babos conquista em Budapeste o seu 2º título no circuito da WTA

A húngara Timea Babos fez a alegria da torcida local ao conquistar neste domingo o título do Torneio de Budapeste, disputado em quadras rápidas, com a vitória na decisão sobre a checa Lucie Safarova, ex-Top 5, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 6/4 e 6/3.

Este foi o segundo título da carreira de Babos, sendo essa a sua primeira decisão em 2017, assim como de Safarova. A húngara, aliás, hoje em 33º lugar no ranking da WTA, não havia vencido nenhuma partida no circuito nesta temporada até a sua estreia em Budapeste.

E foi Safarova, finalista da edição de 2015 de Roland Garros e atual número 47 do mundo, quem venceu o primeiro set diante de Babos, a quem havia derrotado nos dois duelos anteriores. Mas a húngara reagiu e converteu o único break point do segundo set para empatar o duelo.

Na parcial decisiva, Babos abriu 5/2, com duas quebras de serviço, mas Safarova tentou uma última reação ao converter break point quando a húngara sacava para fechar o jogo. Na sequência, porém, Babos conseguiu mais uma quebra de serviço para assegurar a sua vitória e o título do Torneio de Budapeste, o seu primeiro desde a conquista em Monterrey, no México, em 2012.