Iga Swiatek acaba com o sonho de Nadia Podoroska e está na final de Roland Garros

Chegou ao fim o sonho vivido por Nadia Podoroska em Roland Garros. Depois de se tornar a primeira tenista a sair do qualifying e chegar à semifinal do tradicional torneio de saibro parisiense, a argentina perdeu, nesta quarta-feira, para a polonesa Iga Swiatek, por 2 setes a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em 1h10 de jogo.

Apesar da derrota, Podoroska, que somou uma invencibilidade de 13 jogos, vai surgir na próxima semana na 48ª posição do ranking mundial, 83 lugares à frente do qual estava antes do início do Grand Slam. Há um ano, a "russa de Rosário" era apenas a 309ª do mundo.

Nesta quinta-feira, porém, Podoroska não teve chances diante de Swiatek, de 19 anos, que chega à sua primeira final de grande porte sem ceder um set às adversárias, em Paris. A polonesa vai tentar um título inédito para seu país em torneios de Grand Slam. Antes dela, Agnieszka Radwanska ficou com o vice-campeonato de Wimbledon, em 2012.

A rival de Swiatek na decisão de Roland Garros vai sair do duelo entre a norte-americana Sofia Kenin, quarta cabeça de chave, e checa Petra Kvitova, sétima cabeça de chave.