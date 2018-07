Imprensa espanhola lamenta derrota para o Brasil na Copa Davis

A derrota por 3 a 1 para o Brasil nos playoffs da Copa Davis devem machucar os espanhóis por um bom tempo. Depois de 18 anos na elite da competição, o rebaixamento da seleção comandada pelo ex-tenista Carlos Moyà é palco de lamentações e da procura por razões na imprensa local.

Principal jornal esportivo do país, o Marca publicou a derrota na publicação impressa desta segunda-feira e classificou como "descer aos infernos" a eliminação após a derrota de Roberto Bautista a Thomaz Bellucci por 3 sets a 1. Além disso, o periódico de Madri também destacou a pressão oferecida aos espanhóis pela torcida brasileira, que lotou o Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Outro diário de Madri, o As preferiu enfatizar que parte da culpa da derrota pode ser atribuída aos desfalques do escrete espanhol para a disputa do playoff. Rafael Nadal e Nicolás Almagro não se recuperaram de lesão, David Ferrer e Fernando Verdasco alegaram cansaço, além de Tommy Robredo e Feliciano López, que preferiram se preparar para o tour asiático.

Na cidade de Barcelona, o Mundo Deportivo disse que Bautista estava estava um "pulso de nervos" e chamou a derrota de "náufrago". Já o Sport alertou que o rebaixamento espanhol na Copa Davis é a "consumação do fracasso". Antes do rebaixamento na Copa Davis, a equipe havia ficado por 18 anos na elite da competição.