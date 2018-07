Invicto há 37 partidas, Djokovic já se classifica para ATP World Tour

LONDRES - A sequência impressionante de vitórias de Novak Djokovic desde o começo do ano já o deixa classificado para o torneio que encerra a temporada, o ATP World Tour.

O sérvio de 23 anos repetiu o feito de Rafael Nadal em 2009 ao se garantir na competição que reúne os oito melhores no ano antes do Aberto da França, informou a ATP Tour na segunda-feira.

Djokovic ampliou sua série invicta para 37 partidas ao derrotar Nadal por 2 sets a 0 na decisão do Masters de Roma no domingo, seu sétimo título em 2011.

É a quinta temporada seguida que Djokovic se classifica para o torneio que encerra o ano, que será disputado em Londres pela terceira vez em novembro.

O campeão do Aberto da Austrália tem agora 405 pontos a menos que o número um do mundo, Nadal, e pode chegar à liderança pela primeira vez em sua carreira em Roland Garros, que começa no domingo.