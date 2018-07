Irmão de Marcelo, Daniel Melo é eleito pela ATP o melhor técnico de duplas do ano

A família de Marcelo Melo teve mais um motivo para celebrar nesta temporada. Nesta quarta-feira, Daniel Melo, irmão e treinador de Marcelo, foi eleito o melhor técnico de duplas do circuito profissional em 2017 pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP).

Daniel foi reconhecido ao lado do checo Jan Stoces, técnico do polonês Lukasz Kubot, parceiro de Melo no circuito. Eles foram premiados por conta da grande campanha realizada pela dupla neste ano, com dez finais e seis títulos, incluindo Wimbledon e três torneios da série Masters 1000.

"O ano de 2017 foi excepcional para a dupla, com a conquista de títulos expressivos e inéditos. Desde 2007, eu me dedico ao trabalho focado nas duplas, treinando o Marcelo. Ter recebido esse reconhecimento por parte da ATP é muito gratificante. Uma honra para mim", festejou Daniel Melo, de 40 anos.

Treinador de Marcelo há dez anos, Daniel acompanhou o irmão na conquista dos 28 títulos que ele já acumula no circuito profissional. Assim, esteve ao lado do duplista na conquista de oito Masters 1000 e de Roland Garros, em 2015. Daniel chegou a atuar como tenista profissional, por dez anos, mas abandonou a carreira por conta de uma lesão no joelho.

Com a premiação, Daniel e Marcelo encerram o ano como os melhores do ano em suas funções. O tenista é o atual número 1 do mundo na lista individual e na lista de duplas do ranking da ATP.