Irmão mais velho de Andy, Jamie Murray finalmente brilha nas duplas

Agora com 30 anos e uma carreira que ameaçava se apagar justo quando a de Andy está em alta, Jamie está florescendo e promete brilhar no ATP World Tour Finals, último torneio da temporada que começa no domingo.

Ao lado do australiano John Peers, Jamie irá dar a largada no evento londrino contra os italianos Fabio Fognini e Simone Bolelli depois de se classificar com parte de uma das oito melhores duplas graças à chegada às finais de Wimbledon e do Aberto dos Estados Unidos.

Número dois do mundo, Andy terá que esperar até segunda-feira, quando encara o espanhol David Ferrer na disputa de simples, e está feliz de compartilhar os holofotes com o irmão.

"Jamie está tendo um ano incrível e estou muito orgulhoso de tudo que ele tem conquistado na quadra", disse Andy, cuja parceria com o irmão nas duplas foi fundamental para a Grã-Bretanha alcançar a final da Copa Davis este mês.

"Alguém me disse que é a primeira vez que irmãos se classificam para este evento em simples e duplas. Não sei se é verdade, mas imagino que seja bem raro".

"Tinha esperança de ter um dia de jogos no qual ele estivesse disputando duplas e eu simples, mas estamos em dias alternados, infelizmente".

Pelo menos em um sentido Jamie sempre poderá se gabar diante de Andy: ele foi o primeiro a conquistar um título de Grand Slam, quando ergueu o troféu de duplas mistas com Jelena Jankovic em Wimbledon em 2007.

Depois disso, entretanto, ele só obteve cinco títulos menores em cinco anos até se juntar a Peers no início de 2013 e voltar ao trabalho com o renomado treinador de duplas Louis Cayer.

Desde então sua ascensão tem sido espetacular, e a classificação para o ATP Tour Finals é o reconhecimento de um dos maiores expoentes de duplas que a Grã-Bretanha já produziu.

"Isso mostrou ser uma boa decisão", afirmou Jamie à Reuters.

"Eu estava penando para vencer muitas partidas antes disso, mas John e eu confiamos na habilidade um do outro e deu certo, tivemos bons resultados nos maiores eventos".