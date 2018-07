Irmãos Bob e Mike Bryan conquistam primeiro título em Indian Wells

INDIAN WELLS - Duplistas com mais títulos na carreira, Bob e Mike Bryan celebraram na noite de sábado uma conquista inédita. Os irmãos norte-americanos conquistaram pela primeira vez o título da chave de duplas do Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia, com a vitória na decisão sobre o compatriota Treat Huey e o polonês Jerzy Janowicz por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 10/6.

Na partida, cada dupla conseguiu uma quebra de serviço, decisivas para os triunfos no primeiro e segundo set. Assim, a disputa seguiu para o match tie-break, quando os irmãos Bryan foram superiores e asseguraram o título do Masters 1000 de Indian Wells.

Assim, Bob e Mike Bryan passam a acumular 86 títulos na carreira, sendo 22 em Masters 1000, nos quais já disputaram 38 finais. Além disso, os norte-americanos acumulam quatro troféus em 2013.

DUPLAS FEMININA

Na chave de duplas feminina do Torneio de Indian Wells, o título foi conquistado por Ekaterina Makarova e Elena Vesnina. Na decisão, as russas venceram a compatriota Nadia Petrova e a eslovena Katarina Srebotnik por 2 sets a 1, com parciais de 6/0, 5/7 e 10/6.

O título conquistado na noite de sábado foi o terceiro de Vesnina nas duplas em Indian Wells. Anteriormente, ela foi campeã em 2008, com Dinara Safina, e em 2011, com Sania Mirza. Além disso, Vesnina passa a ter nove títulos de duplas na carreira, enquanto Makaravoa soma quatro.