Irmãos Bob e Mike Bryan vencem US Open e faturam 100º título

Os irmãos Bob e Mike Bryan obtiveram novo feito histórico neste domingo, 7. Ao vencerem os espanhóis Marcel Granollers e Marc López, por 6/3 e 6/4, eles não apenas faturaram o pentacampeonato em Nova York - e o 16º título de Grand Slam - como também conquistaram o 100º troféu da dupla na carreira.

A marca histórica coroa mais uma vez a brilhante trajetória da dupla norte-americana, considerada por muitos como a melhor do tênis. Mike chegou ao 102º título porque obteve dois campeonatos com outra dupla - Bob chegou ao 100º. No US Open, a parceria empatou com os compatriotas Richard Sears e James Dwight, também donos de cinco troféus.

Na temporada, os irmãos Bryan, de 36 anos, já somam sete conquistas, tendo ainda a final de Wimbledon, quando ficaram com o vice. Se mantiverem os bons resultados, terminarão a temporada na liderança do ranking pela 10ª vez nos últimos doze anos.

Na final deste domingo, eles não tiveram maiores dificuldades para superar Granollers e López. Contando com o apoio da torcida, os anfitriões lideraram o placar desde o início e não sofreram ameaças até o ponto final.

Granollers e López foram os algozes dos brasileiros na chave de duplas. Nas quartas de final, venceram Bruno Soares e o austríaco Alexander Peya. E, na sequência, eliminaram Marcelo Melo e o croata Ivan Dodig.

Brasileiros e espanhóis vão se reencontrar na próxima semana, em São Paulo. Soares e Melo vão defender a equipe nacional no duelo da Copa Davis contra a Espanha no Ginásio do Ibirapuera. Granollers vai jogar as partidas de simples e poderá atuar também nas duplas, novamente ao lado de López. O vencedor do confronto vai voltar ao Grupo Mundial da Davis, que reúne a elite do tênis mundial.

Na final de duplas feminina, as russas Ekaterina Makarova e Elena Vesnina impuseram incrível reação sobre suíça Martina Hingis e a italiana Flavia Pennetta e conquistaram o título, na noite de sábado. Elas venceram pelo placar de 2/6, 6/3 e 6/2. Foi o segundo título de Grand Slam da dupla, que brilhara também em Roland Garros no ano passado.