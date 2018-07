Irmãos Bryan conquistam o Golden Masters em Xangai

Os irmãos Bob e Mike Bryan não param de colecionar recordes no tênis. Neste domingo, os norte-americanos asseguraram o título do Masters 1000 de Xangai, na China, e assim asseguraram o Golden Masters, pois passaram a ter conquistas de todos os nove torneios da série, apenas menos importante do que os quatro Grand Slams.

Essa impressionante marca foi alcançada com a vitória na decisão em Xangai. Neste domingo, Bob e Mike Bryan derrotaram os franceses Julien Benneteau e Edouard Roger-Vasselin por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/3), em 1 hora e 12 minutos.

Agora, os irmãos norte-americanos somam 31 títulos dos torneios do Masters 1000. São cinco em Cincinnati e Madri, quatro no Canadá, três em Miami, Montecarlo, Roma e Paris, dois em Indian Wells e Hamburgo, e agora o primeiro conquistado em Xangai.

Além disso, durante esta semana na China, Bob e Mike Bryan já haviam assegurado o número 1 da temporada pela décima vez, sendo a sexta consecutiva. Durante este ano, os gêmeos, de 35 anos, asseguram o centésimo título da carreira ao serem campeões do US Open - agora são 101.

Além disso, em 2012, conquistaram o Golden Slam ao serem campeões do torneio masculino de duplas da Olimpíada de Londres. Agora, com o triunfo sobre Benneteau e Vasselin, asseguraram o Golden Masters.