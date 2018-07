Irmãos Bryan perdem final na Austrália e adiam recorde O indiano Leander Paes e o checo Radek Stepanek faturaram neste sábado o título da chave de duplas do Aberto da Austrália com a vitória na final sobre os norte-americanos Bob e Mike Bryan por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 6/2. Assim, adiaram a 12ª conquista de um torneio do Grand Slam pelos norte-americanos, que buscavam esse recorde.