Irmãos Bryan serão rivais de Melo e Dodig em decisão

Assim, eles se credenciaram para jogar na decisão deste domingo contra o brasileiro Marcelo Melo e o croata Ivan Dodig, que horas mais cedo passaram pelo bielo-russo Max Mirnyi e pelo russo Mikhail Youzhny por 2 sets a 1, com 6/3, 1/6 e 10/6.

No duelo deste domingo, Melo buscará o seu segundo título de nível Masters 1000. Na temporada passada, ele e Dodig se sagraram campeões do Masters de Xangai, na China, enquanto neste ano já conquistou o ATP 250 de Auckland, ao lado do austríaco Julian Knowle, além de ter sido vice do ATP 500 do Rio, atuando com o espanhol David Marrero.