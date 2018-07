Irmãos Mike e Bob Bryan vencem e EUA seguem vivos na Davis

AUSTIN - Os irmãos Mike e Bob Bryan sofreram e tomaram um susto neste sábado, mas venceram Marcel Granollers e Fernando Verdasco por 3 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (3/7), 6/4, 6/4 e 6/4, em Austin, no Texas, e mantiveram os Estados Unidos vivos contra a Espanha no confronto válido pelas quartas de final do Grupo Mundial da Copa Davis.

Na última sexta-feira, os espanhóis surpreenderam com duas vitórias nos primeiros jogos de simples, mesmo sem contar com Rafael Nadal, vice-líder do ranking mundial, que pediu dispensa do embate por causa do cansaço provocado pela sua desgastante temporada. Na ocasião, Feliciano Lopez bateu Mardy Fish por 3 sets a 2, enquanto David Ferrer aplicou 3 a 0 sobre Andy Roddick.

Com isso, a Espanha lidera por 2 a 1 a melhor de cinco jogos do duelo entre os dois países e neste domingo depende de uma vitória para ir à semifinal da Davis, enquanto os norte-americanos precisam de dois triunfos. A programação do dia prevê o confronto entre Ferrer e Fish e em seguida o entre Roddick e Lopez, mas os capitães das equipes podem mudar os jogadores escalados até pouco antes das partidas.

Quem passar à semifinal em Austin terá pela frente a França, que neste sábado liquidou em 3 a 0 o seu confronto com a Alemanha, em Stuttgart. Na outra semi, a Argentina, que bateu o Casaquistão por 5 a 0, espera pela definição do ganhador do embate entre Sérvia e Suécia, que neste sábado reduziu para 2 a 1 a vantagem dos sérvios.