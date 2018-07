Irmãos Murray colocam o Reino Unido a um ponto do título da Copa Davis Os Irmãos Murray, Andy e Jamie, colocaram o Reino Unido a um ponto do primeiro título de Copa Davis em 79 anos ao vencerem os belgas David Goffin e Steve Darcis, em Ghent, neste sábado.A partida disputada em uma atmosfera eletrizante fluiu e caiu de nível antes que os irmãos tomassem o controle e vencessem por 6/4, 4/6, 6/3 e 6/2 para dar ao Reino Unido a liderança por 2 x 1. O número 2 do mundo Andy Murray estava inspirado, como esteve na campanha britânica rumo à primeira final desde 1978, e fez entrar o ponto decisivo no domingo, na primeira partida de simples, contra o belga Goffin. O irmão mais velho Jamie, o sétimo melhor duplista do mundo, sofreu algumas vezes, mas seus nervos estavam sólidos quando sacou para a partida. Quando Darcis mandou uma direita para fora, os irmãos abraçaram-se e as centenas de torcedores britânicos fizeram a festa na claustrofóbica arena para 13,000 pessoas em Flanders Expo."Havia tanto barulho, foi maluco. Nós gritamos entre nós, às vezes, mas foi brilhante", disse Jamie, na quadra, enquanto uma banda comandava a música "Nós vamos vencer a Copa". "Jogar uma final de Copa Davis com seu irmão e vencer para o seu país é maravilhoso. Talvez nunca tenhamos a chance de fazer isso novamente", disse Andy Murray. "Mas ainda não acabou. Obviamente, estar com uma vantagem de 2 x 1 nos dá uma chance melhor de vencer. Mas não vou me antecipar. Eu sei o quanto Goffin é um bom jogador".A Bélgica fez uma mudança de última hora na escalação, com o número 16 do mundo Goffin no lugar de Kimmer Coppejans, e o capitão Johan Van Herck apostou tudo nesse duelo vital. Na sexta-feira, Goffin esteve muito nervoso contra Kyle Edmund, antes de vencer em cinco sets, mas jogou muito bem desde o começo neste sábado.Seu parceiro, no entanto, mandou um smash fácil para fora em 4/5 para dar aos britânicos o set point, que Andy Murray converteu com um voleio entre as pernas de Darcis. Jamie perdeu o serviço no terceiro game do segundo set, e a Bélgica empatou. Um voleio esperto de Goffin, com Darcis servindo em 5/4, concretizou o segundo set, e os gritos de alegria desceram à iluminada quadra de saibro. A partida caminhou em direção aos anfitriões quando Jamie Murray perdeu o serviço no começo do terceiro set, mas os irmãos britânicos quebraram de volta três vezes para levar o set. O careca Darcis foi quebrado novamente no terceiro game do quarto set e colocou a Bélgica em problemas.Sete break points para a dupla belga foram embora quando Jamie Murray sacou em 2/1, e com eles, a chance dos anfitriões de levarem a partida para um set decisivo. Goffin agora precisa vencer Murray para manter a final viva, depois de ter perdido feio para ele três semanas atrás no Masters de Paris. "Domingo, não tenho nada a perder", disse. "Eles lideram por 2 x 1. Tenho que dar tudo que eu posso nessa partida".