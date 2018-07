Irmãos Murray deixam Grã-Bretanha a um passo da semifinal da Copa Davis

Andy demonstrou ignorar uma lesão no quadril após uma queda na grama, com os irmãos Murray vencendo por parciais de 4-6 6-3 7-6 (5) 6-1 os franceses Jo-Wilfried Tsonga e Nicolas Mahut em um ensolarado Queen's Club no oeste de Londres.

Houve dúvidas se o pitoresco local era a escolha correta para hospedar a Copa Davis. No entanto, uma multidão barulhenta, envolta em bandeiras de Union Jack e com os rostos pintados, torceram fervorosamente pelos irmãos escoceses.

A equipe britânica estavam fora do ritmo no set de abertura, quando perdeu o serviço e entregou a liderança no início, mas, depois, os tenistas dominaram a partida.

(Reportagem de Tom Hayward)