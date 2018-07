Irmãs Bondarenko vencem na estreia em Moscou As irmãs Bondarenko estrearam nesta segunda-feira com vitória no Torneio de Moscou, na Rússia. Alona, a mais velha e melhor colocada no ranking mundial do tênis, ganhou da russa Daria Gavrilova. Enquanto isso, a caçula Kateryna derrotou a checa Petra Kvitova.