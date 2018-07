Irmãs Williams voltam a jogar após dois meses paradas

Foi a primeira vez que as duas tenistas norte-americanas disputaram um jogo desde o US Open, realizado no começo de setembro. No torneio do Grand Slam que acontece em Nova York, nos Estados Unidos, Venus abandonou a competição logo depois da primeira rodada, quando ficou doente. E Serena foi até a final, perdendo o título para a australiana Samantha Stosur.

No retrospecto oficial, Serena tem vantagem no histórico do confronto com a irmã, com 13 vitórias em 23 partidas - o jogo de exibição na Colômbia não entram nessa contagem. Além disso, ela vive melhor fase na carreira e, mesmo com problemas físicos nos últimos tempos, ocupa o 12º lugar no ranking. Venus, por sua vez, aparece apenas na 103ª posição.

Com o jogo de exibição na Colômbia, as irmãs Williams já começam a se preparar para a próxima temporada do tênis feminino, cujos primeiros torneios serão em Brisbane (Austrália) e Auckland (Nova Zelândia), ambos a partir do dia 1º de janeiro. As duas, no entanto, ainda não definiram o calendário completo de competições que disputarão em 2012.