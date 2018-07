Irregular, Azarenka cai na estreia no Torneio de Pequim Atual campeã do Torneio de Pequim, Victoria Azarenka sucumbiu aos próprios erros nesta segunda-feira e foi eliminada logo na estreia na competição chinesa. A bielo-russa, número dois do mundo, cometeu 15 duplas faltas e acabou não resistindo à alemã Andrea Petkovic em jogo de três sets, com parciais de 6/4, 2/6 e 6/4.