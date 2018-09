Irregular na temporada, Muguruza vence suíça na estreia em Tóquio

Em busca de uma boa sequência de jogos, a espanhola Garbiñe Muguruza voltou a vencer nesta segunda-feira, em sua estreia no Torneio de Tóquio. Na quadra dura da competição de nível Premier, a ex-número 1 do mundo derrotou a suíça Belinda Bencic por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1h24min de duelo.

Contra a 37ª do ranking, de quem havia perdido no único confronto entre elas, Muguruza teve dificuldades para dominar a partida, ao sofrer uma quebra de saque em cada set. Mas manteve maior regularidade ao longo da partida. Ela impôs cinco quebras à rival e sacramentou a vitória.

Na segunda rodada, que já equivale à fase de oitavas de final, a atual 14ª do ranking vai enfrentar a vencedora do duelo entre a canadense Eugenie Bouchard e a norte-americana Alison Riske. Ambas vieram do qualifying e vão se enfrentar nesta terça. Assim, Muguruza só deve voltar à quadra de Tóquio na quarta.

A tenista da Espanha busca emplacar boa sequência de jogos após cair de rendimento na sequência de Roland Garros, no qual parou na semifinal. Depois do Grand Slam, foram oito jogos disputados, entre grama e quadra dura, com quatro vitórias e quatro derrotas, uma delas na segunda rodada do US Open, em Nova York.

Ainda nesta segunda, a eslovaca Dominika Cibulkova, ex-Top 10, estreou com vitória ao superar a local Nao Hibino por 6/1, 5/7 e 6/3. Com o triunfo, ela se credenciou para enfrentar na sequência a local Naomi Osaka, que jogará pela primeira vez desde a conquista do US Open, há pouco mais de uma semana. Terceira cabeça de chave, a tenista da casa estreará direto na segunda rodada.

Também avançou a italiana Camila Giorgi, ao bater a local Misaki Doi por 6/2 e 6/1. Nas oitavas, ela vai duelar com a dinamarquesa Caroline Wozniacki, cabeça de chave número 1 e principal favorita ao título.

Já a russa Anastasia Pavlyuchenkova, ao eliminar a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich por 6/3 e 6/4, avançou para duelar com a francesa Caroline Garcia, segunda cabeça de chave da competição japonesa. Venceram ainda a estoniana Anett Kontaveit e a australiana Daria Gavrilova.

CHINA

A alemã Sabine Lisicki encerrou um jejum de sete meses sem vitórias em nível WTA nesta segunda ao superar a russa Vera Zvonareva por 6/4 e 6/2 em sua estreia no Torneio de Guangzhou, na China. Vice-campeã de Wimbledon em 2013, a atual 233ª do ranking vem sofrendo para buscar ritmo de jogo após se afastar do circuito no fim do ano passado, em razão de uma lesão no joelho.

Sua última vitória em nível WTA havia acontecido na estreia no Torneio de Budapeste, em fevereiro. Depois disso, só venceu em torneios da ITF (Federação Internacional de Tênis), em nível abaixo da WTA. Foram seis derrotas consecutivas no principal circuito, incluindo quedas nas estreias em Wimbledon e no US Open.

Na segunda rodada, que equivale às oitavas de final, a ex-número 12 do mundo vai enfrentar a casaque Yulia Putintseva, quinta cabeça de chave, que eliminou nesta segunda a espanhola Sara Sorribes por duplo 6/1.

Também avançaram nesta segunda, em dia em que a chuva atrapalhou a programação da competição chinesa, a norte-americana Bernarda Pera, a francesa Fiona Ferro e a bielo-russa Vera Lapko.