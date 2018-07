Isner avança às semifinais e Sock é eliminado no Torneio de Atlanta

Cabeça de chave número 2 do Torneio de Atlanta, John Isner segue firme no objetivo de assegurar o quarto título do evento nos últimos cinco anos. Nesta sexta-feira, o 20º colocado no ranking da ATP disparou 13 aces, levou nove e venceu o eslovaco Lukas Lacko, o número 129 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4.

O resultado classificou Isner, embalado pelo título em Newport na última semana, às semifinais do Torneio de Atlanta, fase em que ele terá pela frente Gilles Muller, de Luxemburgo, o número 22 do mundo, que fez 6/3 e 6/1 no norte-americano Tommy Paul.

Principal candidato ao título em Atlanta, o norte-americano Jack Sock foi eliminado nas quartas de final. O número 19 do mundo perdeu nesta sexta-feira para o britânico Kyle Edmund, o 45º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. Edmund agora vai duelar com Ryan Harrison (42º) que fez 6/1 e 6/2 em Christopher Eubanks em duelo entre dois tenistas dos Estados Unidos.