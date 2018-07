Isner domina, confirma o favoritismo e é bi do ATP 250 de Atlanta

O norte-americano John Isner conquistou neste domingo o bicampeonato no Torneio de Atlanta, nos Estados Unidos. Disputando em quadros de piso sintético, ele confirmou o favoritismo e bateu o israelense Dudi Sela por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 11 minutos de jogo. Foi o nono título na carreira de Isner, sendo sete apenas nos Estados Unidos.

Número 12 do mundo, Isner disparou 15 aces contra Sela, atualmente em 94.º no ranking mundial da ATP. Cabeça de chave número 1 do torneio, o norte-americano cedeu apenas 16 pontos ao rival em 10 games de serviço. Apesar da vitória, o tenista da casa não deverá mudar de posição na próxima atualização do ranking, nesta segunda-feira, por ser o campeão.

Na próxima semana, Isner volta às quadras para a disputa do Torneio de Washington, também nos Estados Unidos. Como ele é o cabeça de chave número 5, já sairá na frente para encarar o vencedor da partida entre o norte-americano Steve Johnson e o convidado australiano James Duckworth. Já o israelense Sela estreia na capital dos EUA contra o francês Julien Benneteau.