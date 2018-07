Isner e Harrison vão decidir título do Torneio de Atlanta

O Torneio de Atlanta terá uma final caseira neste domingo. Os norte-americanos John Isner, cabeça de chave número 1, e Ryan Harrison, oitavo pré-classificado, venceram seus jogos neste sábado e confirmaram o confronto na quadra dura da competição americana, de nível ATP 250, e que já é preparatória para o US Open.

+ Monteiro vence e Wild é eliminado na 1ª rodada do quali de Kitzbühel

No embalo da grande campanha exibida em Wimbledon, quando foi semifinalista, Isner vem emplacando bons resultados em Atlanta. Neste sábado, o principal candidato ao título derrotou o australiano Matthew Ebden, quarto cabeça de chave, pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (6/8) e 6/1.

Isner disparou nada menos que 26 aces no duelo, contra oito do rival, 55º do ranking. Ebden ainda sofreu com suas 15 duplas faltas, abrindo caminho para o número nove do mundo impor quatro quebras de saque - o americano sofreu apenas uma em todo o jogo, finalizado em duas horas.

No domingo, Isner vai disputar sua 26ª final no circuito profissional. Ele soma 13 títulos e 12 vice-campeonatos no currículo. O americano tenta o segundo troféu da temporada. O primeiro foi o obtido no Masters 1000 de Miami, em março. Trata-se de sua maior conquista até agora.

Para aumentar o número de títulos, Isner terá que superar o compatriota Ryan Harrison, que avançou neste sábado ao derrotar o britânico Cameron Norrie por 2/6, 6/3 e 6/2. Norrie havia alcançado a semifinal em razão da desistência do australiano Nick Kyrgios, segundo cabeça de chave do torneio, no duelo disputado na sexta-feira.

Atual número 53 do mundo, Harrison tem apenas um título no currículo, conquistado no ano passado. Além disso, soma dois vice-campeonatos, um deles obtido em janeiro deste ano, no início da temporada, em Brisbane, na Austrália.