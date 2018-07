Isner e Hewitt vencem e avançam no Torneio de Newport

Segundo cabeça de chave, o local John Isner despachou o francês Adrian Mannarino por 6/0 e 7/6 (9/7), enquanto o holandês Igor Sijsling superou o japonês Yuichi Sugita por 6/3 e 6/4. O ex-número 1 do mundo Lleyton Hewitt bateu o indiano Prakash Amritraj por 6/2 e 6/1.

Pelas quartas de final, Isner fará um duelo de "gigantes" com Ivo Karlovic, que avançou ao derrotar o canadense Vasek Pospisil por 6/4, 1/6 e 6/3. Isner, com 2,06 metros, e Karlovic, 2,08m, são dois dos tenistas mais altos do circuito profissional. E com alto aproveitamento no saque, principalmente na grama. recordistas de aces

Hewitt, por sua vez, vai enfrentar o checo Jan Hernych, que eliminou o local Jack Sock por 6/3, 4/6 e 6/4. Sijsling terá pela frente o veterano Michael Russell. O tenista da casa avançou nesta quarta ao derrotar o compatriota Alex Kuznetsov por 6/3 e 6/4.

Em outro duelo definido nesta quarta, o francês Nicolas Mahut enfrentará o polonês Michal Przysiezny. Mahut chegou às quartas ao superar o local Tim Smyczek por 6/2 e 6/4. Przysiezny, por sua vez, despachou o também americano Rajeev Ram por 2/6, 7/5 e 6/3.