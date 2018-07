Isner e Raonic são eliminados no Torneio de Valência

Cabeça de chave número 5 do torneio, Isner foi eliminado pelo belga David Goffin por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/2), 4/6 e 6/4. Agora, o tenista da Bélgica espera seu próximo adversário do confronto entre o austríaco Jurgen Melzer e o belga Xavier Malisse.

Já Raonic, que era o cabeça de chave número 8, não resistiu ao luxemburguês Gilles Muller, perdendo o jogo por 7/5 e 7/6 (7/1). Na próxima rodada, o tenista de Luxemburgo irá enfrentar o ucraniano Alexandr Dolgopolov, que tinha se classificado no dia anterior.

Em outros jogos do dia em Valência, o croata Marin Cilic derrotou o espanhol Fernando Verdasco por 6/1 e 6/4, o também croata Ivan Dodig eliminou o australiano Lleyton Hewitt por 6/1, 3/6 e 6/2 e o espanhol Marcel Granollers ganhou do checo Jan Hajek por 7/5 e 6/4.

DUPLAS - Voltando a jogar ao lado do austríaco Alexander Peya, com quem foi campeão neste ano em Kuala Lumpur e Tóquio, o brasileiro Bruno Soares estreou com vitória na chave de duplas em Valência. Nesta quarta, eles ganharam dos espanhóis Pablo Andujar e Feliciano López por 6/4 e 6/1.

Na semana passada, Bruno Soares interrompeu um pouco a parceria com Peya e jogou ao lado do também brasileiro Marcelo Melo, com quem foi campeão em Estocolmo. Agora, novamente com o austríaco, ele jogará em Valência contra os eslovacos Martin Klizan e Michal Mertinak.