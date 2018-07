Isner e Verdasco estreiam com vitória em Valência

Número 11 do mundo, Isner entrou em Valência como o quinto cabeça de chave. Mesmo assim, teve muito trabalho para vencer nesta segunda-feira o italiano Fabio Fognini, que ocupa o 44º lugar no ranking. O norte-americano precisou de 2 horas e 16 minutos para ganhar por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (4/7) e 7/5. Seu adversário agora será o belga David Goffin.

Verdasco, por sua vez, levou a melhor no duelo espanhol com Tommy Robredo e ganhou por 6/3 e 6/4. Atualmente em 24º lugar no ranking - já chegou a ocupar a sétima colocação em 2009 -, o tenista da Espanha também já conhece seu adversário na segunda rodada em Valência. Será o croata Marin Cilic, que tinha garantido a sua classificação no dia anterior.

Ainda nesta segunda-feira, Hewitt desbancou o favorito Monaco. Número 10 do mundo, o argentino era o quarto cabeça de chave do torneio, mas acabou perdendo por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. O próximo adversário do australiano será o croata Ivan Dodig, que avançou com a vitória sobre o alemão Philipp Kohlschreiber por 6/2 e 7/6 (8/6).