Isner estreia com vitória na tentativa do tri em Newport O gigante norte-americano John Isner, de 2,06m de altura, começou bem a defesa de seu bicampeonato no Torneio de Newport, nos Estados Unidos. Com seu habitual jogo moldado na base de seus potentes saques, o cabeça de chave número 2 e 19.º colocado do ranking mundial da ATP derrotou o compatriota Ryan Harrison por 2 sets a -, com parciais de 7/6 (7/0) e 6/2.