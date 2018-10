Isner passa por compatriota e vai encarar Gulbis na semifinal em Estocolmo

O norte-americano John Isner confirmou o favoritismo e avançou às semifinais do Torneio de Estocolmo nesta sexta-feira. Principal cabeça de chave da competição, o tenista número 10 do ranking suou para passar pelo seu compatriota Tennys Sandgren por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (10/8), 6/7 (5/7) e 7/6 (7/2).

Foram quase três horas de partida até ele que impusesse seu favoritismo sobre o número 62 do ranking. Isner disparou 19 aces e teve o saque quebrado em apenas uma oportunidade, assim como também aproveitou somente um break point no serviço de Sandgren.

Agora, o principal favorito ao título da competição sueca terá pela frente o letão Ernests Gulbis na semifinal. Vindo do qualifying, o número 145 do ranking derrotou nesta sexta-feira o também norte-americano Jack Sock, cabeça de chave número 4, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4.

Já o segundo cabeça de chave, o italiano Fabio Fognini, passou pelo sul-coreano Hyeon Chung, que desistiu no segundo set, com o placar em 2/1, após perder o primeiro por 7/5. Na semifinal, Fognini vai encarar o terceiro favorito da competição, o grego Stefanos Tsitsipas, que eliminou o alemão Philipp Kohlscheiber em dois sets: 6/3 e 7/6 (7/4).

BÉLGICA

No Torneio da Antuérpia, destaque para o cabeça de chave número 1, o britânico Kyle Edmund, que avançou às semifinais sem entrar em quadra, graças à desistência do bielo-russo Ilya Ivashka. Agora, ele vai pegar o francês Richard Gasquet, quarto favorito, que eliminou o alemão Jan-Lennard Struff em três sets: 6/4, 6/7 (4/7) e 7/6 (11/9).

Diego Schwartzman, segundo cabeça de chave, se classificou à semifinal ao bater o francês Gilles Simon por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. O argentino terá pela frente o francês Gael Monfils, sexto favorito, que passou pelo canadense Vasek Pospisil também em sets diretos: 7/5 e 6/4.

RÚSSIA

No Torneio de Moscou, o principal favorito vivo é o dono da casa Daniil Medvedev, segundo cabeça de chave, que eliminou o lituano Ricardas Berankis por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 1/6 e 6/4. Na semifinal, ele pegará seu compatriota Karen Khachanov, terceiro favorito, que derrotou o bósnio Mirza Basic em sets diretos: 6/2 e 7/6 (7/5).

Na outra semifinal, a surpresa é o italiano Andreas Seppi, que passou pelo cabeça de chave número 4, o sérvio Filip Krajinovic, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/2). Ele terá pela frente o francês Adrien Mannarino, que derrotou o bielo-russo Egor Gerasimov por 2 a 0: 7/6 (7/3) e 6/3.