Isner perde na estreia e é eliminado em Wimbledon Um dos principais especialistas em quadra rápida do circuito mundial de tênis, o norte-americano John Isner foi eliminado na primeira rodada do Torneio de Wimbledon, nesta segunda-feira. Décimo primeiro cabeça de chave, ele foi surpreendido pelo colombiano Alejandro Falla, em partida de cinco sets, com parciais de 6/4, 6/7 (7/9), 3/6, 7/6 (9/7) 7/5.